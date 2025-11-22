le svastiche della guardia costiera americana e le coccole di trump agli estremisti

Negli Stati Uniti di Donald Trump i simboli d’odio non sono più considerati un pericolo. La Guardia Costiera americana ha aggiornato le sue politiche interne su svastiche, bandiere confederate e altri loghi riconducibili al suprematismo bianco stabilendo che, dal 15 dicembre, saranno classificati semplicemente come «potenzialmente divisivi». Una categoria che, a differenza della precedente (erano vietati), non prevede automaticamente la rimozione né impone procedure disciplinari chiare. La distinzione tra cosa è “vietato” e cosa solo “potenzialmente divisivo” è dirimente: non tutte le situazioni verranno trattate allo stesso modo, e la valutazione dipenderà dai livelli intermedi della catena di comando. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

