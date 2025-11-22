La voce delle donne nella giornata del 25 novembre

TCBO: “Musica – La voce delle donne” nella giornata del 25 novembre. Un concerto con il Coro Femminile della fondazione lirico-sinfonica felsinea e un “conversatorio” con diverse figure professionali del mondo musicale. Alle ore 11, presso il Foyer Rossini del Teatro, ingresso da Piazza Verdi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Donne che restano. Grazie Ornella per la voce, le storie che hai scelto di raccontare in musica, la sfrontatezza, l'ironia, la fragilità in tutto il suo splendere. C Ps: ero pronta a giurare che avresti spento le 110 candeline... e non solo io - facebook.com Vai su Facebook

“La voce delle donne, l’impegno di tutti” Gruppo Cogeme contro la violenza sulle donne - in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle violenza contro le donne, Gruppo Cogeme promuove l'incontro rivolto ai propri dipendenti: "La voce delle donne, l'impegno di tutti". Riporta quibrescia.it

La voce della bellezza: Rosmy in concerto per la Giornata contro la violenza sulle donne - 00 la suggestiva Sala Barozzi dell’ Istituto dei Ciechi di Milano (via Vivaio 7) ospita, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ... mentelocale.it scrive

“Connotazioni emotive”: l’arte si fa voce e memoria nella Giornata contro la violenza sulle donne - Il 25 novembre installazione artistica e poi al Claudio Desart2, Daniele Bragaglia, Fiammetta D’Arienzo e Maria Luisa Taranta daranno vita a un percorso esperienziale ... Riporta civonline.it