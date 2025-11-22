La Valtur in scioltezza contro Sella Cento | terza vittoria di fila per i biancazzurri
BRINDISI - La Valtur Brindisi non stecca contro la Sella Cento e porta a casa la terza vittoria consecutiva (90-69), nell'anticipo della 13esima giornata del campionato di A2. Gli uomini di coach Bucchi hanno superato con scioltezza un avversario di buon livello, in lotta per un piazzamento in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
