La Valtur in scioltezza contro Sella Cento | terza vittoria di fila per i biancazzurri

Brindisireport.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Valtur Brindisi non stecca contro la Sella Cento e porta a casa la terza vittoria consecutiva (90-69), nell'anticipo della 13esima giornata del campionato di A2. Gli uomini di coach Bucchi hanno superato con scioltezza un avversario di buon livello, in lotta per un piazzamento in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

