La svolta tattica di Conte paga | il Napoli batte l' Atalanta con le firme di Neres e Lang

Finalmente. Qualcuno dirà che le parole di Conte post Bologna hanno dato la scossa al Napoli, ma non sono le parole a determinare ciò che succede sul rettangolo verde. Stavolta la svolta del tecnico azzurro è stata tattica, con un cambio di modulo e una squadra più a trazione anteriore, con Neres. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

