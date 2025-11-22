La svolta | firmata la convenzione tra Rsa Giorgione e Comune

Padovaoggi.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RsaGiorgione”: il comune di Vigonza sottoscrive la convenzione con il gestore e si sbloccano gli interventi sui servizi socio sanitari del territorio. Chiusa una vicenda complessa ricostruita dalla commissione consiliare di indagine. La firma della convenzione segna il completamento di un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

