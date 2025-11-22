La notizia della morte del Napoli di Conte era fortemente esagerata

Mark Twain era tifoso del Napoli, anche se il Napoli non era stata ancora fondato. Ci rifacciamo a lui per il nostro titolo alla straripante vittoria del Napoli sull’Atalanta. Vittoria che arriva dopo due settimane vissute tra il surreale e il grottesco, in una città che a ogni secondo ci ricorda perché è sempre andata la soccorso del vincitore, pronta a genuflettersi alla dominazione di turno. Una città senza spina dorsale. Due settimane in cui Antonio Conte è stato ridotto a dilettante della panchina, ad allenatore che fa volontariamente infortunare i propri calciatori pur di non rinunciare ai propri metodi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

