La notizia della morte del Napoli di Conte era fortemente esagerata
Mark Twain era tifoso del Napoli, anche se il Napoli non era stata ancora fondato. Ci rifacciamo a lui per il nostro titolo alla straripante vittoria del Napoli sull’Atalanta. Vittoria che arriva dopo due settimane vissute tra il surreale e il grottesco, in una città che a ogni secondo ci ricorda perché è sempre andata la soccorso del vincitore, pronta a genuflettersi alla dominazione di turno. Una città senza spina dorsale. Due settimane in cui Antonio Conte è stato ridotto a dilettante della panchina, ad allenatore che fa volontariamente infortunare i propri calciatori pur di non rinunciare ai propri metodi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno amici.. ho appena letto della notizia della morte di Ornella Vanoni Proprio ieri sera canticchiavo Rossetto e cioccolato... Buon viaggio Ornella, ciao signora della musica italiana ️ - facebook.com Vai su Facebook
Suscita dolore e sgomento la notizia della morte dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Aniello #Scarpati, in un tragico incidente stradale questa notte a Torre del Greco. Le mie più sentite condoglianze ai familiari e ai suoi colleghi, tutta la mia Vai su X
Napoli nel caos, il futuro di Conte è tutto da scrivere - Le parole di Conte dopo la sconfitta con il Bologna aprono scenari imprevedibili per il futuro dell'allenatore del Napoli, l'incontro con De Laurentiis sarà decisivo ... Scrive today.it
Antonio Conte non parla prima di Napoli-Atalanta: il clima a Castel Volturno e la scelta del silenzio - Tra casi plusvalenze e processi per falsi in bilancio, il campionato del Napoli ricomincia con una certezza: Antonio Conte ha deciso di non parlare prima della partita contro l’ Atalanta. Segnala ilfattoquotidiano.it
Conte ritorna a Napoli e va a confronto con i giocatori: cosa succede ora - Le accuse, la fuga, la tregua: il tecnico campione d’Italia atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti ... Lo riporta repubblica.it