La musica pop ha riscoperto Dio
In LUX, l’ultimo album di Rosalìa, i rimandi religiosi sono ovunque. La copertina del disco la ritrae con labbra dorate, una sorta di camicia di forza, e un velo bianco che lascia intravedere i capelli. Un’immagine da reliquia, ma anche nei brani non mancano i riferimenti alla religione. In Mio Cristo piange diamanti, traccia cantata in italiano, l’artista racconta il suo rapporto con Dio: « Mio Cristo, piange diamanti Piange, piange diamante Mio Cristo in diamante Ti porto, ti porto sempre ». Al Guardian ha detto che se non fosse diventata una cantante avrebbe studiato teologia o filosofia, che prega ogni sera e che la sua relazione con Dio è «molto personale». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
