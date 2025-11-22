La filiera del pomodoro divide l’Europa

Come sempre quando si tratta di cibo è una storia di scambi globali, di fiducia incrinata e di un frutto che, più di molti altri, racconta chi siamo. Il concentrato di pomodoro cinese, per anni protagonista silenzioso dell’industria europea, si è trovato improvvisamente senza mercato. Le esportazioni verso l’Italia – gigante mondiale degli ingredienti trasformati – sono crollate del 76 per cento nei primi nove mesi del 2025. Una frenata brusca, figlia dei dubbi sul presunto utilizzo di lavoro forzato nello Xinjiang come racconta il Financial Times e delle proteste per etichettature opache che hanno fatto vacillare la credibilità di alcune aziende italiane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La filiera del pomodoro divide l’Europa

