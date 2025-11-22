Juventus David e Openda entrati in campo troppo tardi? Spalletti fa mea culpa | cosa è successo nella conferenza stampa post Fiorentina

Juventus, Luciano Spalletti ha fatto mea culpa sui cambi David e Openda considerati troppo tardivi contro la Fiorentina. Le sue parole. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e un’ammissione di colpa che fa onore all’uomo, prima ancora che all’allenatore. La Juventus esce dal Franchi con un 1-1 che allunga la striscia positiva (cinque risultati utili), ma che non permette il salto di qualità in classifica. Nel post-partita, Luciano Spalletti non ha cercato alibi. Interrogato sulla gestione dei cambi, in particolare sull’ingresso tardivo delle sue punte di riserva, il tecnico toscano ha fatto un passo indietro, ammettendo l’errore di lettura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, David e Openda entrati in campo troppo tardi? Spalletti fa mea culpa: cosa è successo nella conferenza stampa post Fiorentina

