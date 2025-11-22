Nel silenzio denso della sera, il parco Cerqua è diventato improvvisamente il centro di una scena di violenza che ha spezzato la normalità di un sabato qualunque. Poco dopo le 21.30, nel piazzale che introduce alle abitazioni del complesso residenziale, una donna di 35 anni è stata raggiunta da più fendenti, colpita in diverse parti del corpo mentre stava rientrando a casa. La luce fioca dei lampioni ha restituito ai primi presenti il quadro di un’emergenza drammatica, con la vittima riversa a terra e la voce dell’allarme che correva veloce tra i palazzi del quartiere. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, chiamati da vicini che avevano sentito urla e concitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, donna accoltellata sotto casa: aggressore in fuga