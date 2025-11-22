Itadakimasu è la mostra che racconta il cibo degli anime

I fan di Dragon Ball ricordano sicuramente la scena in cui Vegeta prepara i takoyaki, le polpette di polpo, per il potente Lord Beerus. Gli appassionati dei film di Hayao Miyazaki non possono dimenticare Senza Volto davanti alla tavola imbandita nel capolavoro “La città incantata”. E le polpette di Marrabbio in “Kiss Me Licia”? Chi tra i bambini degli anni Ottanta le ha dimenticate? Senza contare gli innumerevoli ramen presenti in tutti i cartoni animati che hanno disegnato l’infanzia di generazioni di ragazzini. Insomma, il legame tra cibo e anime giapponesi è saldo e profondo, ed è questo legame che viene scoperto e indagato nella mostra Itadakimasu, un viaggio alla scoperta dei piatti degli anime giapponesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

