Inter Milan conto alla rovescia verso il derby di Milano | le ultime sulla grande sfida tra le due potenze del campionato
Inter News 24 Inter Milan, tutto pronto per il derby di domenica sera, con le due squadre in preparazione per la grande sfida di San Siro. Il conto alla rovescia è iniziato per il derby della Madonnina che si giocherà domenica sera alle 20:45 a San Siro. L’Inter ed il Milan sono ormai pronti ad affrontarsi in un match cruciale per la Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri ha scelto di fare ritiro a Milanello già da sabato, preparando la partita con intensità. Allegri non potrà contare su Santiago Gimenez, assente per infortunio, e schiererà Pulisic e Leao in attacco. In mezzo al campo, Adrien Rabiot è pronto a tornare titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
