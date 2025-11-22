Inter-Milan Allegri | Servirà una grande partita Se vinci i duelli vinci il match

CI siamo, il derby è ormai arrivato. Domani alle ore 20:45 Inter e Milan si affronteranno tra le mura di San Siro. Alla vigilia del match Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha tenuto la classifica conferenza stampa di rito per presentare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter-Milan, Allegri: “Servirà una grande partita. Se vinci i duelli vinci il match”

Argomenti simili trattati di recente

Inter, Chivu: “Non esistono favorite nei derby” ? L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani contro il Milan. ? #sportitalia #inter #derby #seriea #milan Vai su X

LA RIVELAZIONE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DEL DERBY Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby tra Inter e Milan, Allegri ha svelato un retroscena relativo all'estate del 2021, ovvero quella che è poi culminata con il suo ritorno alla Juventus: - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: «L'Inter è favorita per lo scudetto insieme al Napoli, ma si parte dallo 0-0. Rabiot gioca» - Milan è una rivalità storica per la città di Milano». Come scrive msn.com

Allegri e la risposta prima di Inter-Milan sul ritorno alla Juve: "In una notte ho dovuto..." - Il tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al derby di domenica 23 ... Riporta tuttosport.com

Inter-Milan: alla vigilia Allegri sorpende tutti - Il tecnico rossonero ha presentato il derby contro l’Inter: fiducia nel Milan, attenzione ai dettagli e sfida scudetto ... Riporta calciomagazine.net