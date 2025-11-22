Il piano di Trump scricchiola | passo indietro alla Casa Bianca e pressione crescente sul fronte alleato

Thesocialpost.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il chiarimento arrivato da Donald Trump, secondo cui la proposta americana non sarebbe un’“offerta finale”, rivela una fragilità politica che sta diventando il tratto dominante della fase attuale della guerra Ucraina Russia. Il presidente degli Stati Uniti era apparso convinto di poter imporre a Kiev una soluzione costruita con Mosca, forte dell’urgenza interna di chiudere rapidamente il dossier ucraino. Ma la reazione del Congresso, la freddezza degli alleati europei e le resistenze emerse sia nel Partito repubblicano sia nella NATO hanno trasformato quella sicurezza in un arretramento tattico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

il piano di trump scricchiola passo indietro alla casa bianca e pressione crescente sul fronte alleato

© Thesocialpost.it - Il piano di Trump scricchiola: passo indietro alla Casa Bianca e pressione crescente sul fronte alleato

Altre letture consigliate

piano trump scricchiola passoIl piano di Trump scricchiola: passo indietro alla Casa Bianca e pressione crescente sul fronte alleato - Il chiarimento arrivato da Donald Trump, secondo cui la proposta americana non sarebbe un’“offerta finale”, rivela una fragilità politica che sta diventando ... Riporta thesocialpost.it

piano trump scricchiola passoUcraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev ... Scrive tg24.sky.it

piano trump scricchiola passoIl piano di Trump per portare la pace in Ucraina: di cosa trattano i 28 punti - Il Presidente Trump ha stilato un piano di 28 punti che ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Secondo ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Trump Scricchiola Passo