Il chiarimento arrivato da Donald Trump, secondo cui la proposta americana non sarebbe un’“offerta finale”, rivela una fragilità politica che sta diventando il tratto dominante della fase attuale della guerra Ucraina Russia. Il presidente degli Stati Uniti era apparso convinto di poter imporre a Kiev una soluzione costruita con Mosca, forte dell’urgenza interna di chiudere rapidamente il dossier ucraino. Ma la reazione del Congresso, la freddezza degli alleati europei e le resistenze emerse sia nel Partito repubblicano sia nella NATO hanno trasformato quella sicurezza in un arretramento tattico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il piano di Trump scricchiola: passo indietro alla Casa Bianca e pressione crescente sul fronte alleato