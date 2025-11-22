Il nuovo singolo di Claudia Gervasi | E' un inno alla vita

Arezzonotizie.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' uscito negli scorsi giorni il nuovo singolo di Claudia Gervasi “Nonostante che tu sia”, disponibile insieme al videoclip ufficiale. Si tratta di un brano che racconta la forza del sentimento anche quando l’essenza è l’assenza, e che porta con sé una direzione artistica d’eccellenza e una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

