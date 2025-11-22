Il nuovo reato di violenza sessuale è un monumento mostruoso al populismo penale

L’unanime e contagioso entusiasmo con cui il Parlamento italiano sta rapidamente edificando un diritto penale speciale per i reati di genere ha in Italia svariati precedenti nelle legislazioni d’emergenza, a partire da quelle antiterrorismo e antimafia. Il principio è sostanzialmente il medesimo: di fronte a reati particolarmente odiosi e riprovevoli, la manomissione dei principi di civiltà giuridica, in particolare sul diritto di difesa e sulla formazione della prova, è considerata un sacrificio accettabile e, tutto sommato, imposta da un interesse morale superiore a quello della garanzia processuale di un accusato di crimini nefandi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

