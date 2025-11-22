Il Napoli torna alla vittoria contro l' Atalanta e ritrova la vetta | Neres fa sorridere Conte
Il Napoli supera 3-1 l' Atalanta al Maradona e trova la giusta reazione dopo la sconfitta di Bologna. La squadra di Conte schierata con un 3-4-3, causa le numerose assenze, segna tre gol già nel primo tempo. Prima la doppietta di David Neres (16' e 38'). Il brasiliano torna a segnare dopo 11 mesi: l’unica rete del suo 2025 era arrivata il 4 gennaio contro la Fiorentina. Il tris arriva con Noa Lang. Nella ripresa la Dea riduce lo svantaggio con Gianluca Scamacca e trova coraggio dopo una prima frazione horror. L'assalto finale non dà frutti alla squadra di Palladino, che debutta con una sconfitta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
