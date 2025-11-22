Il Napoli rinasce al Maradona | Atalanta ko Conte torna a sorridere

NAPOLI - Dalle ceneri della sconfitta di Bologna e della turbolenta pausa nazionali che ne è seguita rinasce un Napoli dall'alchimia ritrovata. Allo stadio 'Maradona' la squadra di Antonio Conte batte la prima Atalanta di Raffaele Palladino con il risultato di 3-1 e scavalca per una notte Roma e Int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

