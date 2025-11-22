Il Napoli rinasce | 3-1 all’Atalanta col nuovo modulo Neres e Lang show

Il verdetto del Maradona. Il Napoli risponde alle critiche battendo l’Atalanta per 3-1 e prendendosi momentaneamente la vetta della classifica (25 punti). Antonio Conte vince la scommessa del cambio modulo (3-4-3): decisiva la doppietta di un ritrovato David Neres e il primo sigillo di Noa Lang. Amaro ritorno a casa per Raffaele Palladino, a cui non basta la rete della bandiera di Scamacca nella ripresa. Esultanza David Neres Napoli Atalanta Il trionfo del “Piano B”: Conte rivoluziona e vince. Ci eravamo lasciati con i dubbi del post-Bologna e l’emergenza infortuni. Ci ritroviamo con una squadra trasformata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

