Il Napoli rinasce | 3-1 all’Atalanta col nuovo modulo Neres e Lang show
Il verdetto del Maradona. Il Napoli risponde alle critiche battendo l’Atalanta per 3-1 e prendendosi momentaneamente la vetta della classifica (25 punti). Antonio Conte vince la scommessa del cambio modulo (3-4-3): decisiva la doppietta di un ritrovato David Neres e il primo sigillo di Noa Lang. Amaro ritorno a casa per Raffaele Palladino, a cui non basta la rete della bandiera di Scamacca nella ripresa. Esultanza David Neres Napoli Atalanta Il trionfo del “Piano B”: Conte rivoluziona e vince. Ci eravamo lasciati con i dubbi del post-Bologna e l’emergenza infortuni. Ci ritroviamo con una squadra trasformata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
