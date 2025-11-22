Il Napoli in testa alla classifica per una notte 3-1 all' Atalanta

AGI - Dalle ceneri della sconfitta di Bologna e della turbolenta pausa per le nazionali che ne è seguita rinasce un Napoli dall' alchimia ritrovata. Allo stadio 'Maradona' la squadra di Antonio Conte batte la prima Atalanta di Raffaele Palladino con il risultato di 3-1 e scavalca per una notte Roma e Inter, impegnate domenica rispettivamente contro Cremonese e Milan. L'allenatore partenopeo cambia modulo ( 3-4-3 ) per l'emergenza in infermeria e riceve subito le risposte attese dai calciatori sotto esame: Neres (doppietta) e Lang segnano i primi gol stagionali e lo fanno in un primo tempo a senso unico. 🔗 Leggi su Agi.it

