Il Napoli in testa alla classifica per una notte 3-1 all' Atalanta
AGI - Dalle ceneri della sconfitta di Bologna e della turbolenta pausa per le nazionali che ne è seguita rinasce un Napoli dall' alchimia ritrovata. Allo stadio 'Maradona' la squadra di Antonio Conte batte la prima Atalanta di Raffaele Palladino con il risultato di 3-1 e scavalca per una notte Roma e Inter, impegnate domenica rispettivamente contro Cremonese e Milan. L'allenatore partenopeo cambia modulo ( 3-4-3 ) per l'emergenza in infermeria e riceve subito le risposte attese dai calciatori sotto esame: Neres (doppietta) e Lang segnano i primi gol stagionali e lo fanno in un primo tempo a senso unico. 🔗 Leggi su Agi.it
Ferito da colpo di pistola alla testa, muore 19enne a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, donna trovata morta in casa con un trauma alla testa, l’ipotesi femminicidio Vai su X
Napoli-Atalanta 3-1, Conte torna primo in classifica - I campioni d'Italia regolano la Dea al Maradona grazie a un primo tempo stratosferico, con le reti di Neres (doppietta) e Lang ... Riporta adnkronos.com
Il Napoli rimette le ali: Neres e Lang domano l'Atalanta, notte da capolista - Primo tempo super degli azzurri con la doppietta del brasiliano e il colpo di testa dell'olandese. Si legge su rainews.it
Il Napoli torna in vetta per una notte: al Maradona battuta 3-1 l’Atalanta - Gli azzurri prendono il largo nel primo tempo, mentre la seconda frazione di gioco è quasi tutta per i bergamaschi. Riporta msn.com