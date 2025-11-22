Il Napoli batte l’Atalanta al Maradona | 3-1

NAPOLI – Dimenticare quanto accaduto a Bologna e tracciare un solco per i prossimi impegni. Questi gli obiettivi degli uomini di Conte che questa sera hanno sfidato l’Atalanta al Maradona battendola 3 a 1. Il Napoli inizia in quarta e pressa gli orobici mantenendo un buon possesso palla sin da subito. Il match si sblocca dopo appena 16 minuti di gioco quando il capitano Di Lorenzo, dalla fascia destra, crossa lungo e trova Hojlund, la palla arriva a David Neres che corre, si coordina e tira in rete battendo Carnesecchi. L’Atalanta prova a reagire ma gli azzurri non concedono spazi e al 38° arriva la doppietta di Neres che riceve un assist da McTominay e batte il portiere con un rasoterra perfetto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

