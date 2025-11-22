Un trascinatore in doppio. Marcel Granollers ha un po’ queste caratteristiche nel 2025 su cui sta per calare il sipario. Nel massimo circuito internazionale del tennis, lo spagnolo, in coppia con l’argentino Horacio Zeballos ha conquistato due titoli Slam nella stagione corrente, ovvero il Roland Garros e gli US Open. Vista la forma messa in mostra però dall’argentino in Davis a Bologna, vien da pensare che sia stato l’iberico a dare impulso alla coppia. Un giocatore che in carriera ha vinto ben 31 titoli in doppio e rappresentata qualità ed esperienza. Aspetti che si sono rivelati determinati nel cammino della Spagna in questa Final Eight in terra emiliana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il fuoriclasse del doppio Marcel Granollers per Bolelli/Vavassori. L’intesa con Martinez impressiona