Il fuoriclasse del doppio Marcel Granollers per Bolelli Vavassori L’intesa con Martinez impressiona
Un trascinatore in doppio. Marcel Granollers ha un po’ queste caratteristiche nel 2025 su cui sta per calare il sipario. Nel massimo circuito internazionale del tennis, lo spagnolo, in coppia con l’argentino Horacio Zeballos ha conquistato due titoli Slam nella stagione corrente, ovvero il Roland Garros e gli US Open. Vista la forma messa in mostra però dall’argentino in Davis a Bologna, vien da pensare che sia stato l’iberico a dare impulso alla coppia. Un giocatore che in carriera ha vinto ben 31 titoli in doppio e rappresentata qualità ed esperienza. Aspetti che si sono rivelati determinati nel cammino della Spagna in questa Final Eight in terra emiliana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
2025 chiuso comunque con doppio successo in due set su #Alcaraz, compreso il Six Kings. Indoor forse unica superficie dove uno dei due è abbastanza chiaramente più avanti. Fuoriclasse #Sinner #ATPFinals Vai su X
Il fuoriclasse altoatesino si è fermato ad accontentare le richieste dei tifosi mentre era in corso il doppio azzurro Bolelli-Vavassori - facebook.com Vai su Facebook
Il fuoriclasse del doppio Marcel Granollers per Bolelli/Vavassori. L’intesa con Martinez impressiona - Marcel Granollers ha un po' queste caratteristiche nel 2025 su cui sta per calare il sipario. Segnala oasport.it
Finals: esordio vincente nel doppio per Granollers-Zeballos - Esordio vincente per Marcel Granollers e Horacio Zeballos nel torneo di doppio delle Atp Finals di Torino. Secondo ansa.it
Bolelli-Vavassori nella storia: battono Granollers- Zeballos e volano in semifinale nel doppio alle Atp Finals - Dopo aver vinto il loro secondo match nel girone delle Atp Finals contro lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, i ... Scrive msn.com