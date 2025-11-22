Il compromesso al ribasso della Cop30 e l’innominabile transizione dal fossile

«So che molti di voi avevano ambizioni più grandi». Si è presentato così, nella plenaria conclusiva del vertice, il presidente della Cop30 sul clima di Belém, André Corrêa do Lago. Il diplomatico brasiliano si riferiva implicitamente alla coalizione composta da più di ottanta Paesi che, un po’ a sorpresa, ha unito le forze per sostenere una road map per abbandonare rapidamente e concretamente le fonti energetiche fossili, principali responsabili del cambiamento climatico. Colombia e Paesi Bassi hanno persino annunciato la prima Conferenza internazionale sulla giusta transizione dai combustibili fossili, che si terrà a Santa Marta il 28 e 29 aprile 2026. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

