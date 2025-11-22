Heerenveen-AZ Alkmaar domenica 23 novembre 2025 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Sia Heerenveen che AZ Alkmaar restano su una sconfitta prima della sosta per le nazionali, rispettivamente per 2-0 a Sittard e per 5-1 in casa contro il PSV. Quest’ultimo risultato ha ridimensionato le ambizioni della squadra di Maarten Martens per quanto riguarda la lotta per il titolo, anche se forse era più un sogno che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

