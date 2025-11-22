Fratelli tutti il calendario presentato dall' associazione Cultura per la Pace

L'Associazione Cultura della Pace comunica con grande soddisfazione che ha presentato il proprio calendario, con foto di Riccardo Lorenzi, dal titolo "Fratelli Tutti" – Francesco d'Assisi 2026 (Montecasale, La Verna e Assisi), in favore dell'Associazione Telama che si occupa di progetti di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Fraternità e Profezia” – Il pensiero di Igino Giordani nel solco della Fratelli tutti https://www.taueditrice.it/libro/fraternita-e-profezia/ Una serata di approfondimento e dialogo per riscoprire l’attualità del messaggio di Igino Giordani, tra spiritualità, impegno civ - facebook.com Vai su Facebook

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #UdienzaGenerale Il Risorto ci ha indicato la via da percorrere insieme a Lui, per sentirci e per essere “fratelli tutti”. Vai su X

"Fratelli tutti" il calendario presentato dall'associazione Cultura per la Pace - Il calendario ha ricevuto il Patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Sansepolcro e del Comune di Chiusi della Verna e racconta, tramite gli scatti che ritraggono studenti dell’istituto d’istruz ... arezzonotizie.it scrive