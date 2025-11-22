Firmato il contratto dei metalmeccanici arriva l’aumento per 1,5 milioni di lavoratori Clausola anti-inflazione e orari ridotti ecco tutte le novità

È stato raggiunto oggi, sabato 22 novembre, l’accordo per la firma del nuovo contratto collettivo nazionale dei  metalmeccanici. L’intesa siglata tra Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica-Assistal prevede un aumento salariale di 205 euro sui minimi. Soddisfatti del risultato i sindacati, secondo cui con l’accordo «vengono rafforzati i diritti di 1,5 milioni di lavoratori e assicurate nuove e importanti garanzie per il contrasto alla precarietà». «È stata una trattativa molto sofferta, ma siamo riusciti a superare le distanze e a firmare un buon contratto. Abbiamo salvaguardato il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici e rafforzato diritti e tutele. 🔗 Leggi su Open.online

