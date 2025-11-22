Feyenoord-NEC domenica 23 novembre 2025 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
La sfida tra Feyenoord e NEC potrebbe essere molto interessante e anche divertente da vedere. I padroni di casa restano sulle sconfitte contro lo Stoccarda in Europa League e Go Ahead Eagles nell’ultima giornata di Eredivisie prima della sosta, mentre il NEC ha lasciato col sorriso, dopo una vittoria per 2-0 sul Groningen, ritrovando un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
| 12^ Giornata Promozione Pugliese Atletico Tricase Domenica 23 Novembre - Ore 14:30 ? Stadio comunale “S.Vito” Tricase (LE) #TricaseSquinzano #animaecuore Vai su Facebook
Sport in tv oggi (domenica 23 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - L'Italia andrà a caccia della terza Coppa Davis consecutiva: dopo aver alzato al cielo ... Segnala oasport.it