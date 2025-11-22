Ferrara | Conte ha dimostrato che un allenatore non deve essere permaloso ma pensare all’interesse della propria squadra
Nel post partita della sfida vinta dal Napoli contro l’Atalanta per 3-1, Ciro Ferrara, negli studi di Dazn, non può non commentare la sorprendente manovra di Conte. Dopo il momento di crisi dopo il Bologna e le parole forti di Conte, l’allenatore del Napoli infatti ha scelto di mancare in campo calciatori che non ci si aspettava come Lang, Neres e Beukema. Potrebbe interessarti: La notizia della morte del Napoli di Conte era fortemente esagerata «Napoli è primo in classifica, tutto quello che è scaturito, è una sorta di strategia per tenere sempre vivo il Napoli e ha avuto una grande risposta dai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
