Elezioni regionali | Puglia urne aperte si sceglie il nuovo presidente Quando e come si vota?

Urne aperte in Puglia a partire da domani - domenica 23 novembre - alle 7. la regione si prepara a scegliere il nuovo governatore e a rinnovare il Consiglio Regionale. I seggi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Elezioni regionali: Puglia, urne aperte si sceglie il nuovo presidente. Quando e come si vota?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vigilia delle #elezioni regionali in #Veneto, #Campania e #Puglia. Si vota domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. Si elegge il presidente della Regione e si rinnova il Consiglio. Oggi giornata di silenzio elettorale. - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali in Campania. State con noi! x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Elezioni Puglia, orari, candidati e come si vota. Guida alle regionali - La sfida arriva dopo dieci anni di governo targato Emiliano, non più ricandidabile dopo due mandati. Lo riporta msn.com

ELEZIONI REGIONALI: DOMANI ALLE URNE VENETO, CAMPANIA E PUGLIA, TUTTI I CANDIDATI PRESIDENTI - ROMA – nuova tornata elettorale in Veneto, Campania e Puglia, dove domenica 23 e lunedì 24 novembre si voterà per scegliere i nuovi governatori delle tre Regioni e i componenti del Consiglio regionale ... Riporta abruzzoweb.it

Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia - Appoggiato da cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega (con esponenti di Udc, Nuovo Psi e Puglia Popolare), Noi Moderati–Civici per Lobuono, La ... Riporta molfettaviva.it