Elezioni regionali | Puglia urne aperte si sceglie il nuovo presidente Quando e come si vota?

Quotidianodipuglia.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne aperte in Puglia a partire da domani - domenica 23 novembre - alle 7. la regione si prepara a scegliere il nuovo governatore e a rinnovare il Consiglio Regionale. I seggi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

elezioni regionali puglia urne aperte si sceglie il nuovo presidente quando e come si vota

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni regionali: Puglia, urne aperte si sceglie il nuovo presidente. Quando e come si vota?

Altri contenuti sullo stesso argomento

elezioni regionali puglia urneElezioni Puglia, orari, candidati e come si vota. Guida alle regionali - La sfida arriva dopo dieci anni di governo targato Emiliano, non più ricandidabile dopo due mandati. Lo riporta msn.com

elezioni regionali puglia urneELEZIONI REGIONALI: DOMANI ALLE URNE VENETO, CAMPANIA E PUGLIA, TUTTI I CANDIDATI PRESIDENTI - ROMA – nuova tornata elettorale in Veneto, Campania e Puglia, dove domenica 23 e lunedì 24 novembre si voterà per scegliere i nuovi governatori delle tre Regioni e i componenti del Consiglio regionale ... Riporta abruzzoweb.it

elezioni regionali puglia urneElezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia - Appoggiato da cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega (con esponenti di Udc, Nuovo Psi e Puglia Popolare), Noi Moderati–Civici per Lobuono, La ... Riporta molfettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Puglia Urne