Droni non identificati sorvolano la base di Volkel | olandesi aprono il fuoco da terra

Il cielo sopra la base di Volkel si è trasformato in un quadrante di ombre e allarmi quando alcuni droni non identificati hanno sorvolato l’area militare, costringendo le forze olandesi ad aprire il fuoco da terra. Una risposta immediata, quasi istintiva, che racconta più di quanto sembri: la vulnerabilità di un’infrastruttura strategica, l’incertezza su chi abbia osato violare uno spazio considerato tra i più protetti del Paese, l’eco di un confronto tecnologico che si sposta sempre più sul terreno della guerra leggera. I velivoli si sono allontanati rapidamente, senza lasciare rottami né tracce, come se fossero entrati ed evaporati nello stesso respiro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Droni non identificati sorvolano la base di Volkel: olandesi aprono il fuoco da terra

