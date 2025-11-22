Donna accoltellata a Genova i vicini sentono le urla e danno l’allarme | è caccia all’ex in fuga

Si cerca un uomo di 67 anni in fuga dopo aver aggredito una 75enne nell’entroterra di Genova. A dare l’allarme una vicina di casa che ha sentito i due litigare. Lui avrebbe avuto il divieto di avvicinarsi all'abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Donna accoltellata sul Grande Raccordo Anulare dall'ex marito: l'uomo catturato dalla polizia Vai su X

Chiama il 112 e avverte: "Ho ucciso mia sorella, l'ho accoltellata", accertamenti sulla donna morta. La vicenda nel Napoletano. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Genova, i vicini sentono le urla e danno l’allarme: è caccia all’ex in fuga - Si cerca un uomo di 67 anni in fuga dopo aver aggredito una 75enne nell’entroterra di Genova. Lo riporta fanpage.it

Accoltella l’ex compagna durante una lite, i vicini chiamano i carabinieri e salvano la donna - La vittima, 75 anni, è stata colpita sei volte: è grave ma non è in pericolo. Segnala ilsecoloxix.it

Sangue nell'entroterra: donna accoltellata in casa e aggressore in fuga - Sei coltellate a Montoggio, una 75enne è stata portata in ospedale, i carabinieri sono sulle tracce di un 68 enne. Lo riporta genovatoday.it