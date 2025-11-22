DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 22 novembre | Spalletti deluso nel post Fiorentina-Juve sorride Conte – LIVE
Le ultime notizie dal mondo del calcio live di Calciomercato.it: dal ritorno in campo della Serie A alle ultimissime di mercato DIRETTA Tutte le notizie di sabato 22 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Oggi la Serie A torna in campo con le prime gare della 12esima giornata, weekend che si apre con appuntamenti già importanti come Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta, prima del derby di Milano di domani. E nel frattempo, si iniziano a preparare le prime mosse di mercato in vista di gennaio. LIVE 22:45 22 Novembre Vittoria convincente del Napoli: tris all'Atalanta. Grazie soprattutto ad un primo tempo importante, il Napoli regola l’ Atalanta con uno spumeggiante 3-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E' Sabato e come sempre siamo in DIRETTA per parlare di HI-FI e rispondere a tutte le domande e curiosità su questo settore. Seguici qui - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 21 novembre LIVE Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 22 novembre: Spalletti deluso nel post Fiorentina-Juventus – LIVE - it: dal ritorno in campo della Serie A alle ultimissime di mercato ... Secondo calciomercato.it
Tutte le notizie di sabato 8 novembre 2025: Juve e Milan fermati sul pari - Derby della Mole tra Juventus e Torino in programma oggi, ma non solo: in campo anche il MIlan di Allegri a Parma ... Riporta calciomercato.it
DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video video GP Las Vegas 2025: Norris in pole! (sabato 22 novembre) - Diretta Formula 1, qualifiche live video video GP Las Vegas 2025: sono terminate le prove in vista del gran premio di domani, ecco il resoconto ... Segnala ilsussidiario.net