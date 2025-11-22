De Laurentiis rompe il silenzio dopo Napoli-Atalanta | messaggio a Conte e a squadra

Vittoria per il Napoli che batte l’ Atalanta per 3-1: decisive le due reti di David Neres e il gol di Noa Lang, quest’ultimo alla sua prima rete con la maglia dei campioni d’Italia in carica. È arrivato nel post gara il messaggio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha usato come suo solito il social X per esternare il suo punto di vista dopo il fischio finale. Aurelio De Laurentiis parla dopo Napoli – Atalanta – ANSA – spazionapoli.it Ultime news SSC Napoli: le parole di De Laurentiis dopo il match contro l’Atalanta. Grande soddisfazione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis al termine della sfida tra Napoli e Atalanta, che ha visto gli azzurri vincere e convincere per 3-1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

