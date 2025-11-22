Consegnava droga a domicilio arrestato ed espulso 22enne

Ilpiacenza.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, al culmine di diversi giorni di pedinamenti a distanza e un lungo appostamento svolto dalla Polizia di Stato di Piacenza, è stato arrestato uno spacciatore, individuato grazie alla certosina attività di controllo del territorio svolta sia con equipaggi in uniforme che in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

