Consegnava droga a domicilio arrestato ed espulso 22enne
Nei giorni scorsi, al culmine di diversi giorni di pedinamenti a distanza e un lungo appostamento svolto dalla Polizia di Stato di Piacenza, è stato arrestato uno spacciatore, individuato grazie alla certosina attività di controllo del territorio svolta sia con equipaggi in uniforme che in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
