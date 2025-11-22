CHOC! LUCARELLI HA PREPARATO IL DOSSIER D’URSO VUOLE LEGGERLO A BALLANDO?

Selvaggia Lucarelli non aspettava altro da anni. Avere di fronte Barbara d’Urso a Ballando per una sorta di regolamento di conti, di battaglia finale. E ora spunta il dossier d’Urso. La Lucarelli vive di nemici, di battaglie e di aspre polemiche da sempre, giuste o sbagliate che siano. Qualcuno si chiede se lo show di Milly Carlucci farebbe ancora più ascolti senza la sua presenza dietro il bancone. Non avremo mai la controprova visto che Milly conferma sempre i giurati, Selvaggia compresa, e la giornalista non lascerà uno show di successo per delle totali incognite in altri lidi, leggi i reality firmati Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog

