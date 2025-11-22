Cancro al seno nel docufilm ' il bagaglio' un viaggio autentico ed emblematico
Progetto promosso da Msd in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna, Komen Italia e Salute Donna Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Un racconto intenso e autentico che accompagna lo spettatore nel viaggio di una donna che riceve la diagnosi di tumore al seno. U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il cancro al seno nel 2016, il primo libro “Anima Sperduta” nel 2021 e oggi, sconfitta la malattia, un nuovo racconto per chiudere il cerchio, “La Ragazza del Fiocco Rosa”: la storia di Daniela Spione #andria #attualità #cancro #libro #danielaspione - facebook.com Vai su Facebook
