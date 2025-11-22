Campania Veneto e Puglia al voto per eleggere i nuovi presidenti

AGI - Sei candidati in Campania per la presidenza della Regione. Domenica per l'intera giornata e lunedì fino alle 15 poco più di 5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il successore di Vincenzo De Luca, l'esponente Pd per due mandati su quella poltrona, tra quattro 'indipendenti' (Carlo Arnese, all'inizio sostenuto da Forza del popolo; Stefano Bandecchi per 'Dimensione Bandecchi'; Nicola Campanile del movimento 'Per'; e Giuliano Granato per Campania popolare) e i due candidati delle coalizioni di centro sinistra e centrodestra. La partita vera si gioca infatti tra Roberto Fico, ex presidente della Camera, fondatore a luglio 2005 di uno dei primi 40 meet up di Beppe Grillo, e ora presidente del comitato di garanzia dei cinque stelle, sostenuto da un campo largo che va dal Pd ai socialisti, dalla lista di De Luca, in passato mai tenero con lui e con il Movimento, e la Casa Riformista renziana; e il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirelli ( FdI ), che ha compattato dietro di sé la maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Agi.it

