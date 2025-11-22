Campania l’allarme di Souzan Fatayer alla vigilia del voto | Il mio indirizzo su TikTok vogliono farmi del male Avs | Clima d’odio
Alla vigilia dell’apertura delle urne per le elezioni regionali in Campania si apre un caso di presunte intimidazioni a mezzo social nei confronti di Souzan Fatayer, la docente nata a Nablus e trapiantata in Campania presentatasi con l’Alleanza Verdi e Sinistra come “ ‘na palestinese napulitana ” e all’insegna dello slogan “Per la Campania giusta”. «Non era la vigilia del voto che mi sarei aspettata. Oggi avrei voluto riposare un po’, dopo la lunga campagna elettorale. Tuttavia, grazie ad una segnalazione da parte di un mio ex studente, sono venuta a conoscenza di un fatto gravissimo e inquietante: la divulgazione illecita, attraverso la piattaforma TikTok – intenzionalmente e con la volontà di ledere la mia persona – del mio indirizzo di casa e dei miei recapiti», denuncia la stessa Fatayer su Facebook. 🔗 Leggi su Open.online
