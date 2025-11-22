Calcio tris di Napoli e Bologna Pari tra Fiorentina e Juventus nel 12° turno di Serie A
Andati in archivio i quattro incontri del sabato del dodicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Il Napoli andava in cerca di risposte al “Diego Armando Maradona” e le ha trovate contro l’Atalanta. Una sfida che si è decisa nella prima frazione di gioco, viste le reti messe a segno dagli azzurri. Una doppietta di David Neres, al 17? e al 18?, ha fatto capire che non fosse serata per la Dea. Il tris di Noa Lang allo scadere dei primi 45? ha rafforzato quest’idea. Gli orobici nella ripresa hanno trovato il gol di Gianluca Scamacca al 52?, ma la reazione è stata tardiva. Campani che si sono portati momentaneamente in vetta alla classifica con 25 punti, in attesa di Inter e Roma (24 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#SPECIAL #Match[Sintesi e Post-Gara] #Calcio TRIS DELL'ORSA BARCELLONA, DOMINA E SUPERA S.P. TORREGROTTA: 3-0 Riviviamo il film della gara del S. Rao, con i barcellonesi che dominano nel gioco e nelle occasioni, le reti sono a firma di L - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, tris di Napoli e Bologna. Pari tra Fiorentina e Juventus nel 12° turno di Serie A - Andati in archivio i quattro incontri del sabato del dodicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2025- Lo riporta oasport.it
Il Napoli e l’alchimia ritrovata: tris all'Atalanta - Dalle ceneri della sconfitta di Bologna e della turbolenta pausa nazionali che ne è seguita rinasce un Napoli dall’alchimia ritrovata. Come scrive gds.it
Serie A, vince il Bologna, Fiorentina-Juventus 1-1 e Napoli-Atalanta 3-1. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, vince il Bologna, Fiorentina- Secondo tg24.sky.it