Andati in archivio i quattro incontri del sabato del dodicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2025-2026. Il Napoli andava in cerca di risposte al “Diego Armando Maradona” e le ha trovate contro l’Atalanta. Una sfida che si è decisa nella prima frazione di gioco, viste le reti messe a segno dagli azzurri. Una doppietta di David Neres, al 17? e al 18?, ha fatto capire che non fosse serata per la Dea. Il tris di Noa Lang allo scadere dei primi 45? ha rafforzato quest’idea. Gli orobici nella ripresa hanno trovato il gol di Gianluca Scamacca al 52?, ma la reazione è stata tardiva. Campani che si sono portati momentaneamente in vetta alla classifica con 25 punti, in attesa di Inter e Roma (24 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, tris di Napoli e Bologna. Pari tra Fiorentina e Juventus nel 12° turno di Serie A