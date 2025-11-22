Calcio il Rimini non sfrutta la superiorità numerica e viene sconfitto anche a Carpi

Quarta sconfitta di fila in campionato per il Rimini, ko 2-1 a Carpi. Tanto rammarico questa volta per i ragazzi di D'Alesio che dal 16' hanno giocato con l'uomo in più e non hanno sfruttato numerose occasioni soprattutto nella ripresa. I romagnoli restano ultimi a -5 punti in classifica e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

