Brindisi accoltella e uccide padre 70enne in casa | fermato il figlio
(Adnkronos) – Dramma della disperazione a Brindisi: un uomo di 41 anni, in cura al Centro di igiene mentale, per problemi psichiatrici, ha accoltellato in casa e ucciso il padre di 70 anni. È accaduto al quartiere Sant’Elia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni presenti. Il 41enne è stato fermato. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Basket A2/M, Valtur Brindisi: lesione al bicipite femorale per Francis - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella e uccide il padre in casa a Brindisi, feramo un 41enne - Dramma della disperazione a Brindisi: un uomo di 41 anni, in cura al Centro di igiene mentale, per problemi psichiatrici, ha accoltellato in casa e ucciso il padre di 70 anni. Scrive ilgazzettino.it
Uccide il padre a coltellate, il figlio arrestato: disperazione tra i familiari - Una tragedia ha scosso il quartiere Sant'Elia di Brindisi sabato 22 novembre 2025, quando un uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione, presumibilmente ... Si legge su msn.com
Uccide il padre malato a coltellate, arrestato dai Carabinieri a Brindisi - Il figlio, 41 anni, sarebbe in cura presso un centro di igiene mentale ... Da rainews.it