Brasile Jair Bolsonaro arrestato per tentata violazione misure cautelari e pericolo di fuga | trovato con cavigliera elettronica manomessa

Ilgiornaleditalia.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente e leader di estrema destra era stato condannato a settembre a 27 anni e 3 mesi per il tentato golpe dopo la sconfitta politica del 2022. L'arresto è stato motivato come "detenzione cautelare" onde evitare pericolo di fuga Jair Bolsonaro arrestato dalla polizia federale perché. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

brasile jair bolsonaro arrestato per tentata violazione misure cautelari e pericolo di fuga trovato con cavigliera elettronica manomessa

© Ilgiornaleditalia.it - Brasile, Jair Bolsonaro arrestato per "tentata violazione misure cautelari e pericolo di fuga": trovato con "cavigliera elettronica manomessa"

Altri contenuti sullo stesso argomento

brasile jair bolsonaro arrestatoArrestato Bolsonaro, 'ho tentato di aprire il braccialetto elettronico' - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha ammesso di aver tentato di manomettere il suo braccialetto elettronico usando una saldatrice, secondo quanto emerge da un video diffuso dai principali ... Da ansa.it

brasile jair bolsonaro arrestatoBolsonaro è stato arrestato: l'ex presidente, già ai domiciliari, è in carcere - Già ai domiciliari, è stato emesso un mandato d'arresto per l'ex presidente brasiliano. Lo riporta notizie.it

brasile jair bolsonaro arrestatoBrasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro. Ma non c'entra la condanna per il colpo di Stato - L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto preventivo emesso dalla Corte ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Brasile Jair Bolsonaro Arrestato