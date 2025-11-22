Brasile Jair Bolsonaro arrestato per tentata violazione misure cautelari e pericolo di fuga | trovato con cavigliera elettronica manomessa

L'ex presidente e leader di estrema destra era stato condannato a settembre a 27 anni e 3 mesi per il tentato golpe dopo la sconfitta politica del 2022. L'arresto è stato motivato come "detenzione cautelare" onde evitare pericolo di fuga Jair Bolsonaro arrestato dalla polizia federale perché. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Brasile, Jair Bolsonaro arrestato per "tentata violazione misure cautelari e pericolo di fuga": trovato con "cavigliera elettronica manomessa"

