Bianca Atzei a Verissimo perché è finita la storia con Stefano Corti | ‘Resteremo una famiglia per Noa’

La confessione a cuore aperto: “Un periodo non facile”. Ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e senza filtri Bianca Atzei, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, visibilmente emozionata, ha messo fine ai gossip e alle indiscrezioni che da mesi circolavano sulla sua relazione. Con parole misurate ma vere, ha confermato ciò che in molti sospettavano: la sua storia d’amore con Stefano Corti, volto de Le Iene, è arrivata al capolinea. “Il periodo non è facile, raccontare quello che mi succede è sempre difficile. Forse liberarmi un po’ mi fa stare meglio”, ha ammesso seduta nello studio in cui dice di sentirsi “a casa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

