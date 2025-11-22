Barnes raddoppia mentre Haaland ha una rara giornata libera
2025-11-22 21:32:00 Giorni caldissimi in redazione! Erling Haaland ha vissuto una rara giornata negativa quando la doppietta di Harvey Barnes ha regalato al Newcastle la vittoria sul Manchester City al St James’ Park. Il capocannoniere della Premier League si è lanciato alla ricerca del suo 100esimo gol nella massima serie inglese, ma ha mancato due eccellenti opportunità quando il City è crollato per la seconda sconfitta esterna consecutiva. Barnes non è stato così dissoluto, segnando su entrambi i lati del pareggio di Ruben Dias, portando il Newcastle al 14° posto in classifica. Haaland spreca le prime occasioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
