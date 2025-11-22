(Adnkronos) – Barbara D’Urso ha portato in scena a Ballando con le stelle un momento fondamentale della sua vita, quando ha trovato una lettera del padre che ha cambiato la visione che aveva di lui. “Ho sempre visto mio padre come un uomo molto rigido, dopo la morte di mia mamma lui si è risposato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara D’Urso a Ballando, la lettera del padre che le ha cambiato la vita