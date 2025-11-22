Ballando con le Stelle Barbara D’Urso parla della lettera segreta del grande amore di suo padre
Barbara D’Urso apre il suo cuore a Ballando con le Stelle. Lo fa parlando ancora una volta di suo padre, un uomo rigoroso e ruvido che sente di non aver compreso fino in fondo, se non in età adulta e dopo aver ritrovato una lettera segreta in cui parlava del suo grande amore per la madre Vera, scomparsa giovanissima per un tumore. Barbara D’Urso, le parole su suo padre. L’inizio del rapporto difficile con il padre prende forma nel ricordo di una frase che ancora oggi la smuove: “ Se vai via di casa per me sei morta “. Una sentenza dura, pronunciata quando lei decise di allontanarsi dall’ambiente familiare per seguire il suo grande sogno di avere successo nel mondo dello spettacolo; ciò che ancora oggi la colpisce non è soltanto il tono, ma una domanda mai fatta che avrebbe potuto cambiare tutto: perché lo stai facendo? Un gesto di ascolto che non arrivò mai. 🔗 Leggi su Dilei.it
