Azzannata al viso da un cane randagio bimba di 9 anni ricoverata nel Policlinico di Bari
Sarebbe stata azzannata, oggi pomeriggio in provincia di Taranto, da un cane randagio di grossa taglia. Una bambina di 9 anni è stata trasferita nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Bari, in seguito alle profonde lacerazioni riportate al viso.L'aggressione La piccola, riporta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
