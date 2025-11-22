Azzannata al viso da un cane randagio bimba di 9 anni ricoverata nel Policlinico di Bari

Baritoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stata azzannata, oggi pomeriggio in provincia di Taranto, da un cane randagio di grossa taglia. Una bambina di 9 anni è stata trasferita nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Bari, in seguito alle profonde lacerazioni riportate al viso.L'aggressione La piccola, riporta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

