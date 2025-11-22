Avellino svolta dopo la denuncia | anziana trasferita in ortopedia dopo giorni di attesa

Avellinotoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – Una svolta è finalmente arrivata per Gilda Cipolletta, la donna di 90 anni rimasta per quattro giorni su una barella del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati con una frattura al femore. Dopo la denuncia pubblicata da AvellinoToday e l’ondata di indignazione che ne è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

