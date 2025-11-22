Attivato il piano neve di Autolinee Toscane

Arezzonotizie.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

at- autolinee toscane informa di aver fatto partire il proprio “piano neve” fin dal pomeriggio di venerdì 21 novembre 2025 nei bacini territoriali interessati da nevicate. In sintesi, si tratta delle azioni preventive volte a limitare al massimo i possibili disagi per i clienti e per i lavoratori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

