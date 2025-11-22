Alunno di seconda elementare ruba un coltello dalla mensa della scuola e lo nasconde nel calzino poi aggredisce due compagni | il caso a Treviso

Momenti di tensione in una scuola primaria della provincia di Treviso, dove durante la pausa pranzo un bambino di seconda elementare ha aggredito due compagni. Seconda quanto riporta la Tribuna di Treviso, l’alunno avrebbe preso uno dei coltelli arrotondati, utilizzati in mensa, e lo avrebbe nascosto nel calzino, intenzionato a portarlo con sé. Un suo coetaneo, accorgendosi del gesto, ha informato le insegnanti e, a quel punto, il piccolo – già molto agitato – ha reagito con calci, pugni e spintoni verso due compagni di scuola. L’intervento dei carabinieri e della famiglia. Il personale scolastico è intervenuto prontamente, separando il bambino e conducendolo in un luogo tranquillo. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Studenti di prima e seconda, della sede di Montebelluna, durante un’esercitazione pratica di bar e sala vendita, in caffetteria e in sala impegnati in una preparazione alla lampada. - facebook.com Vai su Facebook

Bimbo di seconda elementare ruba un coltello in mensa e lo nasconde nel calzino, poi aggredisce i compagni - Un bambino di seconda elementare, durante il pasto in mensa, ha sottratto un coltello e lo ha nascosto nella sua scarpa. Scrive msn.com

Bambino di seconda elementare ruba coltello alla mensa e aggredisce due compagni: bambino fragile, sintomo di stato emotivo - In una scuola primaria della provincia di Treviso, un episodio avvenuto durante il momento della mensa ha reso necessario l’intervento dei carabinieri. Segnala orizzontescuola.it

Alunno di seconda elementare ruba un coltello dalla mensa della scuola e lo nasconde nel calzino, poi aggredisce due compagni: il caso a Treviso - Un suo coetaneo, accorgendosi del "furto", ha informato le insegnanti e, a quel punto, il piccolo - Si legge su msn.com